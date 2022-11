Highlights Iran-Usa 0-1 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

OA Sport

Iraniani per adesso ai margini del match. Se il gol di Weah fosse stato convalidato il 2 a 0 per gli Usa non sarebbe stato ...AI Voice to Turn Match Datainto Real - Time Synthetic Voice Commentary, Enabling Multiple Games to be Called at Once ...match at 11 a.m. PST. About Veritone Veritone (NASDAQ: VERI) is a ... VIDEO Iran-USA 0-1, Mondiali calcio: highlights e sintesi. Pulisic regala la qualificazione agli americani It's win or go home for the USA, while Iran has two results in its favor in a Group B matchup that has provided plenty of flashpoints in the lead-up.Iraniani per adesso ai margini del match. Se il gol di Weah fosse stato convalidato il 2 a 0 per gli Usa non sarebbe stato bugiardo ...