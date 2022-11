Hailey Bieber | «Ho una cisti ovarica grossa come una mela»

(Di martedì 29 novembre 2022) La modella e imprenditrice lo ha rivelato con una story su Instagram in cui mostra la pancia, spiegando però di non soffrire né di endometriosi né di sindrome dell'ovaio polico

Baldwin , celebre modella statunitense e moglie di Justin, è davvero incinta Sono in tanti ad essersi posti la questione, dopo aver notato in lei un ringonfiamento sospetto sul pancino.La modella smentisce le voci di dolce attesa e rivela ai fan di essere affetta da una cisti ovarica.pone fine ai rumors su una possibile dolce attesa, rivelando di essere affetta da una cisti ...La modella e imprenditrice lo ha rivelato con una story su Instagram in cui mostra la pancia, spiegando però di non soffrire né di endometriosi né di sindrome dell'ovaio policistico ...Hailey Bieber pone fine ai rumors su una possibile dolce attesa, rivelando di essere affetta da una cisti ovarica.La modella, nonché fondatrice di Rhode Beauty, ha condiviso una foto della sua pancia ...