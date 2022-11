(Di martedì 29 novembre 2022) INVIATO A DOHA - Ha cominciato nel 1958, in Svezia, dove nacque la stella di Pelè. Ha continuato ininterrottamente fino al Qatar: 17 edizioni del Mondiale consecutive raccontate di persona. Si chiama ...

Corriere dello Sport

INVIATO A DOHA - Ha cominciato nel 1958, in Svezia, dove nacque la stella di Pelè. Ha continuato ininterrottamente fino al Qatar: 17 edizioni del Mondiale consecutive raccontate di persona. Si chiama ...Quando abbiamoil sorteggio, sapevamo che la partita con l'Argentina sarebbe stata piena di fascino. E così sarà". Ha visto 17 Mondiali, la Fifa lo premia Ha cominciato nel 1958, in Svezia, dove nacque la stella di Pelè. Ha continuato ininterrottamente fino al Qatar: 17 edizioni del Mondiale consecutive raccontate di persona. Si chiama Enrique Macaya Ma ...LIGUE 1 - Il presidente del PSG ha parlato della situazione del PSG - e dei Mondiali - in una lunga intervista a Marca: “Quando sento dire che lascerò il PSG visto che il Qatar ha ottenuto lo ...