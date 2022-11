GTA | per Rockstar North era improbabile che il videogioco avesse successo

(Di martedì 29 novembre 2022) Un ex produttore dello studio britannico DMA Design, ora noto come, ricorda un periodo dello sviluppo del primo Grand Theft Auto (GTA) in cui la fiducia interna nel titolo era bassa. A causa di vari problemi di sviluppo, il personale dello studio non vedeva molto potenziale nel titolo e non poteva prevedere che Grand Theft Auto sarebbe diventato uno dei franchise di videogiochi di maggiordi tutti i tempi. Colin MacDonald è un veterano dell’industria dei videogiochi che si è unito al team di DMA Design nel 1997, nei mesi precedenti l’uscita di Grand Theft Auto, anche se non era ancora conosciuto con questo nome. I primi titoli della serie Grand Theft Auto erano esperienze dall’alto che presentavano versioni prototipiche dell’inquadratura open-world tipica della serie. Questo avveniva anni prima che il franchise ...

Spaziogames.it

C'è spazio anchele offerte dedicate aV : potrete non solo acquistare il gioco completo in versione Xbox One, ma anche godervi la campagna in edizione next - gen grazie alla Story Mode...Un regalo geniale ed economico! " Clicca quiacquistare The Witcher 3 su Instant Gaminguna fuga a Los Santos Ve lo diciamo chiaramente:V è un mondo enorme dentro al quale ... GTA in principio era un gioco coi dinosauri, destinato a floppare Al principio il gioco vi faceva vestire i panni di un dinosauro che andava per la città seminando morte e distruzione, ma alla fine abbiamo pensato che sarebbe stato più divertente controllare le auto ...Come riportato su pcgamesn il DMA Design che ha creato il primo Grand Theft Auto sotto la Guida di Dan e Sam Houser, ha svelato alcuni interessanti ...