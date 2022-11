Gruppo Bracchi | la logistica di fronte ai problemi non lascia | raddoppia

QuiBrescia.it

Scelta che ha deciso di compiere il, punto di riferimento per chi necessita di servizi di trasporto e logistica, ma anche per la gestione dell'intera supply - chain, che a poche ...Scelta che ha deciso di compiere il, punto di riferimento per chi necessita di servizi di trasporto e logistica, ma anche per la gestione dell'intera supply - chain, Continua a leggere ... Castrezzato, il nuovo hub del Gruppo Bracchi già al raddoppio La scelta presa dall'azienda bergamasca dopo l'accordo con un partner internazionale in ambito di ascensoristica ...L'azienda leader nella logistica, nel corso dell’anno, ha investito nel nuovo hub di Castrezzato (in provincia di Brescia), che, a poche settimane dall’apertura inaugurale, è già stato raddoppiato.