Green Blue Days 22 | parla Daniela Cappello P&G | Sostenibilità in tutti gli aspetti aziendali

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) Protagonista dell’ultima edizione deidi Taranto, Procter & Gamble, multinazionale americana di beni di largo consumo con sede a Cincinnati, fa sul serio quando sidi. Molteplici le azioni messe in campo e tuttora in corso in Italia per far sì che questo fondamentale concetto, a cui tutto il mondo guarda oggi con attenzione, diventi uno stile di vita ed il faro in grado di illuminare i passi che compirà la società del futuro. Arcene in un’intervista è, corporate scientific & sustainability communication director di P&G Italy. Procter & Gamble ha sviluppato in questi anni dei programmi locali di formazione, per consentire al concetto didi ...