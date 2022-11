Grande Fratello Vip | il motivo dell' antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi | spunta un vecchio video

Nel corso della diciannovesima puntata delVip hanno tenuto baco le (turbolenti) vicende tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ma, fuori dalla Casa di Cinecittà, la disputa tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi ha catalizzato ...Antonella Fiordelisi è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon dopo la puntata delVip . Il motivo L'influencer salernitana non ha per niente mandato giù le dure critiche ricevute da parte della modella e si è sfogata con il suo amato Edoardo Donnamaria . Lo sfogo ...Antonino Spinalbese continua a far discutere. Dopo le accuse ricevute in merito al suo atteggiamento nei confronti di Oriana Marzoli e le frasi in cui la ...La gaffe avvenuta al Grande Fratello Vip 2022 nel corso della puntata andata in onda ieri sera, 28 novembre, non è passata inosservata. La regia 2 inquadrava la camera con Micol Incorvaia, Edoardo Don ...