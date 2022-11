Grande Fratello Vip | il duro attacco di Angela Melillo | Cadiamo proprio su questo?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 29 novembre 2022) L'attrice e ballerina romanasi è schierata contro alcune concorrenti delVip: ecco che cosa ha detto e perché La settima edizione delVip, noto programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini e in onda ogni settimana su Canale 5, sta procedendo a gonfie vele. Nonostante l'entrata nella casa del Covid, che ha colpito molti concorrenti, gli inquilini della Casa più famosa d'Italia continuano il loro percorso verso l'ambita vittoria del celebre reality. Nelle ultime settimane, sono stati diversi i colpi di scena che riguardano lo spettacolo. In particolare, l'entrata dell'attrice e influencer venezuelana Oriana Marzoli ha sconvolto le carte in tavola. I suoi tira e molla con Antonino Spinalbese, in particolare, hanno fatto molto discutere. ...