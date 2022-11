Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla diciannovesima puntata

(Di martedì 29 novembre 2022) Posso dirlo? Lo dico. Io sono PIENA SATURA della STUCCHEVOLE BEATIFICAZIONE di Antonino Spinalbese a cui stiamo assistendo dal 19 settembre ad oggi. Ma proprio piena satura, eh. Così piena satura che manco Arianna David ai tempi dell’Isola con Maria Giovanna Elmi, per intenderci. Uno che fin dal primo istante in cui ha messo piede nella Casa del Gf Vip 7 ha sentito l’incontenibile impellenza di flirtare a nastro con qualsiasi bonazza ivi presente. Al principio fu Ginevra Lamborghini, squalificata dopo soli 15 giorni nello sconforto di tutti coloro che puntavano sui #GinTonic (a partire dal conduttore, me sa). Poi una breve parentesi con Antonella Fiordelisi, che prima di fidanzarsi col buon Edoardo Donnamaria un “te la sei giocata male, putroppo!” glielo aveva buttato lì. E’ stato quindi il turno di Giaele De Donà, una sbandata che poteva costarle il matrimonio ma che l’arrivo di ...

