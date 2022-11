Governo | Pd | ' Calenda chiesto voti per Draghi | li usa per stampella a Meloni' **

Infine, con la nascita delDraghi, la presidenza, affinchè potesse essere affidata all'... Carloe Matteo Renzi puntano sulla presidenza della Vigilanza Rai , alla quale è interessato ...... ma ci siamo impegnati a non fare ostruzionismo parlamentare per mandare ilin esercizio provvisorio che sarebbe un dramma per l'Italia". Infine,ha espresso un giudizio personale su ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Calenda ha chiesto voti per Draghi, li usa per fare la stampella al Governo di destra di Giorgia Meloni. É triste dover dire 'lo avevamo detto' . Così in un tweet ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) - L evidente nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni sull incontro fra Carlo Calenda e Giorgia Meloni dimostra che siamo ...