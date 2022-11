Governo | Musumeci | Legge speciale per recupero abusi leggeri

(Di martedì 29 novembre 2022) “Credo serva una, senza nulla cedere all’vismo delinquenziale. C’è la necessita di verificare se alcuni casi divismori – l’esempio della finestra credo sia calzante, che non compromette la sicurezza della casa o il contesto del paesaggi – se non sia il caso di recuperarli: tutto questo consente anche l’attivazione di una attività edilizia di riqualificazione senza consumo di nuovo suolo, perché questo è l’obiettivo dele quindi sarebbe anche una ricaduta economica”. Così il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello, a Radio 24 in 24Mattino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

