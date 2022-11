(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Oggihanno costruito un'operazione politica che non e' per nulla legata al confronto tra una forza di opposizione e la Presidente del Consiglio sulla manovra economica. Se Giorgiaavesse voluto avere un confronto con la minoranza parlamentare sulla manovra, per rispetto istituzionale, avrebbe dovuto chiamare tutte le forze all'opposizione al confronto, cosa che non ha fatto". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "Noi, ad esempio, saremmo stati pronti a presentare alla Presidente del Consiglio le nostre proposte su una finanziaria socio-climatica. Anche se ricordiamo che è il Parlamento il luogo del confronto delle proposte. Il leader del cosiddetto Terzo Polo e' molto a suo agio con le proposte della ...

... il leader dei Verdi Angelo. Il quale, forse nervoso per non saper gestire la vicenda Soumahoro, e pur di attaccare ilMeloni, dice che "la mafia ringrazia" per il fatto che nella ...... Bagnai premette che 'la pioggia di miliardi del Pnrr di Conte e nell'approvazione delprecedente, è diventata una rugiada di marchette '. Qui lo scontro tra Bagnai ea Omnibus "Una ... Governo: Bonelli, ‘Meloni usa Calenda per rafforzarsi in maggioranza’ Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Oggi Calenda e Meloni hanno costruito un'operazione politica che non e per nulla legata al confronto tra una forza di opposizione e la Presidente del Consiglio ...Alberto Bagnai, professore associato di politica economica e deputato della Lega, è intervenuto nel corso della puntata del 29 novembre di ...