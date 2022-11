Gli Stati Ue dovrebbero regolare l’offerta di plasma e midollo invece che dipendere dall’estero

(Di martedì 29 novembre 2022) Il sangue, cellule e altre sostanze di origine umana (Sohos) stanno diventando sempre più importanti, soprattutto nella lotta contro le malattie rare. Poiché i prodotti essenziali non sono sufficientemente disponibili nell’Ue, cresce la dipendenza dalle importazioni, soprattutto dagliUniti. Il Centres for European Policy Network (Cep) ritiene che l’obiettivo perseguito dalla Commissione, con la propria nuova proposta normativa, di fornire in futuro cure migliori ai cittadini dell’Ue sia giusto, ma che alcune delle misure previste siano ancora migliorabili. «È auspicabile garantire la protezione dei pazienti. Tuttavia, non tutte le misure previste sono utili e necessarie», afferma Nathalja Nolen. L’esperta di salute del Cep, che insieme al giurista del Cep Patrick Stockebrandt ha analizzato la proposta di regolamento presentata dalla Commissione ...

Reclusione e Tortura. Ecco la sorte che toccherà alle famiglie dei giocatori della nazionale iraniana, se gli atleti non ...FAVARA - Omicidio all'interno di uno studio medico di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento. Una lite sarebbe finita nel sangue per cause ...