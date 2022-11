Gli anni del populismo e della riscossa draghiana della politica e del paese

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 novembre 2022) …questa storia comincia molto prima, comincia il 25 marzo del 2020: segniamoci questa data. A Milano eravamo chiusi in casa da 17 giorni. Le cose con il Coronavirus avevano cominciato a mettersi malissimo più o meno a metà febbraio. Nel lodigiano erano già stati tutti segregati in casa. Il mio partito, Italia Viva, in Lombardia aveva all’epoca una consigliera regionale che era di Codogno e che era stata anche lei intrappolata nel lockdown. Le avevo più volte parlato al telefono in quei giorni, era fuori di sé, disperata. Eppure io stesso, come più o meno tutti, pensavo – è letteralmente incredibile ricordarlo adesso – che la cosa non mi riguardasse, nemmeno lontanamente. Ero talmente tranquillo che il 20 e 21 febbraio ero andato in missione – prima a Parigi, poi a Berlino – per incontrare i miei omologhi nei due governi dei principali paesi dell’Unione. Che le cose stessero ...