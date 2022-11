(Di martedì 29 novembre 2022) C’è tempoal 31 dicembre per presentare le domande al Comune diper la2022. Nella fattispecie vengono applicati degli sconti, a secondacategoria di appartenenza, per agevolare lecolpite dall’aumento delle bollette. È possibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

... l'unica grande soddisfazione è il veder giungere attori da lontano,, Monteruscello, ... con una, dato che era in napoletano arcaico...., Ischia e Pozzuoli che resteranno aperti anche nel fine settimana. Dunque, i cittadini ... dando concreta risposta anche alladei tempi di attesa. Intanto è già allo studio l'... Giugliano, riduzione della Tari fino al 50% per le famiglie: come fare domanda