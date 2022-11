Giorgia Meloni | «La manovra mantiene gli impegni | il reddito può aiutare il lavoro nero La querela a Saviano? Non la ritiro»

(Di martedì 29 novembre 2022) La premierrilascia un’intervista al Corriere della Sera per parlare della Legge di Bilancio, deldi cittadinanza, delle Ong e anche dellanei confronti di Roberto. Secondo l’inquilina di Palazzo Chigi con lail governo «ha dato segnali chiari con la tassazione sui premi di produttività, il fisco per gli autonomi, i provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il pacchetto famiglia da un miliardo e mezzo di euro. E poi l’attenzione ai redditi più bassi. Alcuni sono rimasti spiazzati dalle scelte di un governo che, si diceva, avrebbe favorito i ricchi: noi abbiamo scelto invece di sostenere i più fragili e rafforzare la classe media. Anche la tassa piatta incrementale si applica su massimo 40 mila euro, riguarda dunque il ceto medio. Il ...

Era il 6 ottobre,stava formando il governo, in Basilicata il procuratore Curcio fa scattare le manette per una maxi inchiesta a strascico con 100 indagati e 22 capi di imputazione. Fra gli indagati ...'Non temiamo Azione. Il suo eventuale ingresso al governo è contronatura. Fi è lo zenzero di governo. Siamo la spina che serve alla rosa.ha sbagliato con i giornalisti', dice il vicepresidente della Camera Si dice, e si dice a sinistra, Forza Italia è 'il partito del cemento', Forza Italia è il 'partito del condono'&...Fonti di governo specificano però che una decisione non sia stata ancora presa. Anche se il ruolo di primo piano assegnato dalla premier Giorgia Meloni al sottosegretario Alessio Butti lascia pensare ...Oggi la Meloni incontra Calenda per blindarsi. Intanto Cgil e Uil preparano la mobilitazione contro la manovra.