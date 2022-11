Gianni Letta rivela | Berlusconi ha anticipato Conte

Il pranzo di Berlusconi con tutti, tranneSilvio Berlusconi aveva deciso di far cadere Draghi prima del pranzo a Villa Grande del 20 luglio in cui fu dato l'ordine ai parlamentari di Forza Italia di astenersi al voto di mozione ...Non si candiderà, ma non farà mancare il suo sostegno alla Moratti,Fava, ex assessore ...ricoperto le cariche di vicepresidente del Parlamento europeo e ministro delle Difesa del governo. ...VENEZIA - È passata giusto una settimana da quando il Mose, attivo ormai da tre anni, ha fronteggiato la sua marea più impegnativa, evitando a Venezia quella che poteva essere ...“Ho sentito Gianni Letta e mi ha chiarito subito il giallo. Anzi, mi ha detto che non c’è nessun giallo – si legge nel libro di Napoletano – "Ci eravamo già visti tante volte, l’ultima la sera prima.