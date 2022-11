Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente della Juventus

Il secondo arriva in mattinata: sarà, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il prossimo presidente della Juventus. Per il resto dei candidati proposti ...è il nome scelto da Exor come nuovo presidente della Juventus. La holding della famiglia Agnrelli comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di ...Il nuovo presidente della Juventus sarà Gianluca Ferraro. Questa la scelta fatta da Exor, cassaforte di casa Agnelli che controlla il club bianconero. Commercialista, revisore, sindaco e amministrator ...Exor comunica che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente di Juventus”, si legge in una nota della… Leggi ...