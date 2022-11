Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente della Juve

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – A poche ore dalle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdAntus, ecco il. Lo comunica in una nota Exor. “In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione dintus e in vista all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 18 gennaio 2023 – si legge – Exor comunica l’intenzione di indicarealla carica disocietà”. La holding di casa Agnelli fa anche sapere che “comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CDA entro i termini di legge”.Nato a Torino nel 1963 e laureato in Economia e Commercio nel 1988,“possiede una solida ...