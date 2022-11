Gianluca Ferrero | a quanto ammonta il suo patrimonio?

Leggi su chenews

(Di martedì 29 novembre 2022) Il terremoto in casa Juventus ha portato alla nomina di Presidente a. Un nome che, molti, non conoscono. Ma ail suo? Nel corso della serata del 28 novembre, il mondo del calcio in generale e quello della Juventus in particolare ha visto un verso e proprio scossone. L’intero Consiglio di Amministrazione, tra cui il presidente Andrea Agnelli, ha lasciato. Una notizia che ha fatto fin da subito il giro del mondo. Cosa che ha portato alla nomina come nuovo presidente a. Fonte foto: AnsaIl terremoto in casa bianconera ha fatto sicuramente parlare il mondo del calcio e non solo. Dopo qualche minuto dalle dimissioni, c’è stata la nomina di. Un ...