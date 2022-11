Giaele Sofia De Donà e Micol contro il GF per Nikita | “Due pesi | due misure”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022) Ogni puntata del Grande Fratello Vip 7 lascia dei profondi strascichi sui vipponi, soprattutto quest’ultima che è stata ricca di colpi di scena e liti.DeIncorvaia oggi si sono ritrovate insieme a parlare di quanto successo traPelizon e Antonella Fiordelisi e hanno condannato il comportamento della prima, ma non solo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’ingiustizia del Grande Fratello per le due gieffine: “Gliel’hanno abbonata”DeIncorvaia non hanno preso bene il comportamento dinei confronti di Antonella. A parer loro la triestina doveva scusarsi immediatamente e non arrampicarsi sul fatto che la clip fosse ...