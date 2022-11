Giaele cambia idea su Patrizia dopo le parole su Micol | ex Vippone stronca Rossetti e Goich

Grande Fratello

... intoccabile, mentre subito alle sue spalle completano il podioe Luca. Charlie ancora ultimo. Nondi molto, se non nelle percentuali, il sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello ...... vince l'Ucraina dei Kalush Orchestra A MILANO 'Tv Sorrisi e Canzoni', grande festa per i suoi primi 70 anni FACCIA A FACCIA 'Grande Fratello Vip', Taylor Mega nella Casa per incontraree ... Giaele De Donà e il suo sostegno incondizionato ad Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Giaele, spinta da una sincera amicizia, cerca di stare vicino ad Antonino per supportarlo durante i suoi recenti momenti di sconforto ...