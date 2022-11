GF Vip nomination 28 novembre 2022 | chi è stato nominato ieri sera | Antonino lascia Oriana | scontro tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli

Torna stasera lunedì 28 novembre l'appuntamento con la puntata del GF. I nomi dei concorrenti insono Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon e Giaele De Donà . Questa sera il Grande Fratelloè in programma su Canale 5 a partire dalle 21.30 ...Il concorrente più votato sarà immune dalledella giornata. Questo e altro nell'appuntamento odierno con il Grande Fratello7, in onda a a partire dalle 21.45 sulla rete ammiraglia ...In Giardino, Micol e Giaele ripercorrono quanto accaduto durante la puntata, il ricordo delle parole di Clizia, la sorella della influencer, su Wilma e Patrizia, le Nomination, le opinioni dei coinqui ...Grande Fratello Vip, l'opinionista piange il suo cane morto: il triste annuncio I colpi di scena in quest'ultima puntata del reality show vip condotto da ...