GF Vip | il pubblico si schiera con Giulia Salemi | Bruganelli difesa da Antonino

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 novembre 2022) Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, il malumore di Sonianei confronti della bellissimaè stato evidente fin dall’inizio, quando la moglie di Paolo Bonolis ha detto chiaramente cheera in trasmissione solo per la sua bellezza. Successivamente, le due donne si sono affrontate per via del diverso pensiero suSpinalbese, che Sonia ha difeso a spada tratta contro Oriana Marzoli. Questo ha lusingato, che nella Casa del GF Vip dopo la diretta ha speso belle parole per lei. Il, però, è tutto contro Sonia e dalla parte di. GF Vip 2022, SoniacontroTutto è cominciato con Soniache ...