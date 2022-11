GF Vip | Daniele Dal Moro e il palo a Wilma Goich | «Solo amicizia» Lo sfogo

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 29 novembre 2022) Al GF Vip si è instaurato un rapporto speciale traDal. I due hanno trovato una intesa piuttosto ottima, arrivando a confidarsi anche la propria vita privata. Sono vent'anni che la concorrente è sola, ma grazie all'ex tronista di Uomini e Donne si è riscoperta viva: "Hi ritrovato la voglia di amare, ho riscoperto sentimenti che erano assopiti". L'conDal, dunque, ha effetti speciale e positivi su lei. La quarantena affrontata a causa del Covid-19 l'ha fatta riflettere sui suoi sentimenti e una volta rientrata nella Casa di Cinecittà ha confessato di essersi innamorata di. Non è passato inosservato il bacio che si sono scambiati in Confessionale e che ha fatto particolarmente chiacchierare. Ma ...