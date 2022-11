“GF Vip 7 | Sarah Altobello si piastra i capelli con il ferro da stiro | il video diventa virale

Leggi su tvzap

(Di martedì 29 novembre 2022) News Tv.sicon ilda: il. – Immagini a dir poco sconvolgenti dal “GF Vip 7”. Nel pomeriggio di ieri nella Casa più spiata di Italia una delle principali Vippone di quest’edizione si è resa protagonista di un siparietto a dir poco esilarante. Una scena che, manco a dirlo, èta subito. Parliamo di, che con il suo gesto ha lasciato di sasso soprattutto i parrucchieri in ascolto. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Luca Salatino beccato così in camera: il dettaglio hot non sfugge Scene choc al “GF Vip 7”. Per prepararsi alla puntata in diretta in onda ieri sera, 28 novembre 2022, su Canale 5, la concorrente ...