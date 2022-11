Gf Vip 7 | diciannovesima puntata | Nikita Pelizon preferita del pubblico | scintille tra Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini per ‘colpa’ di Antonino Spinalbese In nomination…

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 novembre 2022) Si è appena conclusa ladi Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio, come sempre, anche la fedelissima Giulia Salimi che si è occupata della parte social del programma. Laè iniziata con il resoconto della settimana, soprattutto da quando sono rientrati i “positivos” in Casa. Spazio poi all’amore professato da Wilma Goich verso Daniele Dal Moro che ha confermato di provare un sentimento reciproco di “amicizia speciale” verso la cantante. Momento poi per parlare degli alti e bassi del “fuoco di paglia” formato da. Se all’inizio si pensava potesse nascere un sentimento tra di loro, le ultime vicissitudini hanno ...