Gf Vip 7 | Cristina Quaranta lancia un’inattesa stoccata ad Antonino Spinalbese | la reazione di Sonia Bruganelli

(Di martedì 29 novembre 2022) Ieri serae Oriana Marzoli hanno governato la scena nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex di Belén Rodriguez e la Vippona sud americana hanno instaurato un legame profondo in Casa che sembrava poter evolvere in qualcosa di più. In realtà, al di là del rapporto prettamente fisico, tra i due non è scattato altro. Proprio questa superficialità ha portatoa ripensare ai bei tempi con Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra ha fatto davvero breccia nel suo cuore? Ora che Oriana non ha soddisfatto le sue aspettative,è tornato a dire che forse, Ginevra, sarebbe la donna “a lui più idonea”. In puntata si è realizzato un vero scontro a tre, in cui Oriana è scoppiata in lacrime. A detta sua,l’ha solo illusa, per poi metterla lì da parte. ...