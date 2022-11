Genova | morta dopo il vaccino | i genitori chiedono ad Astrazeneca di quantificare il risarcimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022)la perizia della procura dianche la commissione medica dell’Agenzia della Sanità ligure ha detto che esiste un nesso causale fra ile la morte di Francesca Tuscano, genovese di 32 anni uccisa dalla Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da(Vitt), la sindrome scoperta dai ricercatori tedeschi dell’Università di Greifswald. I familiari, come anticipato dall’edizione online di Repubblica, non hanno ancora ricevuto ildi 77.468 euro destinato “ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni”, in base alla legge che ha stanziato un fondo da 150 milioni di euro destinato proprio a chi ha subito danni dalla vaccinazione anti Covid. I ...