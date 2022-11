Genoa | Zangrillo su Blessin | “Per tornare in Serie A serve rispetto ruoli Decisioni vanno discusse”

Telenord.it

Commenta per primo Ildecide di non decidere. Almeno per il momento. Al termine di un lunedì lunghissimo ... dall'altra c'è chi spinge per un addio immediato, con il presidente Albertoa ...Due buone notizie arrivano dalla seduta di allenamento odierna dela Pegli. Sturaro e ... Blessin (a colloquio col presidente) avrà due frecce in più al suo arco: un difensore e un ... Genoa, Zangrillo: Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...GENOVA - Il presidente del Genoa ha lanciato in lungo messaggio attraverso il canale Istagram del club rossoblu: “ Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione ...