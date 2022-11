(Di martedì 29 novembre 2022) "Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione della squadra. Detto questo, quale presidente di una società che vuole e deve ritornare in Serie A, devo garantire ...

Agenzia ANSA

Così Alberto, presidente del, dopo i due giorni di riflessione seguiti alla sconfitta contro l'ultima in classifica a Perugia. Due giorni che hanno visto la dirigenza del club ...Commenta per primo Nel giorno della conferma di Alexander Blessin alla guida del, il presidente rossoblù, Alberto, ha indirizzato una lettera aperta ai sostenitori del Grifone. ' Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione ... Genoa: Zangrillo, siamo tutti responsabili - Liguria (ANSA) - GENOVA, 29 NOV - "Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione della squadra. Detto questo, quale presidente di una società che vuole e deve ritornare ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...