Gaetano Alaimo il cardiologo ucciso a Favara | è giallo sul movente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 novembre 2022) Sembra un racconto da film e invece è quello che è successo davvero pochi minuti fa in Sicilia. Un uomo di 47 anni è andato dal, per una visita medica. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo ma alla fine, ha impugnato una pistola contro lo specialista e lo ha. Una intera comunità, quella di, è totalmente sotto shock per quanto successo. La vittima è; lo specialista è statomentre era al lavoro. Pare, in particolare, secondo quanto si apprende negli ultimi minuti, che il medico sia stato assassinato nella sala di attesa davanti ai segretari. L’autore dell’omicidio, il 47enne Adriano Vetro, è stato fermato dai carabinieri, che hanno anche sequestrato l’arma utilizzata per il delitto. Tutto sarebbe nato, secondo quelle che sono le ...