Fuga dalla realtà | in Francia l’antifascismo diventa un gioco da tavolo Ritirato | “Incita alla violenza”

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov – Mentre in Italiamilitante è coccolatopolitica e dalle amministrazioni locali, ingli antifascisti vengono considerati violenti che “rompono, incendiano e attaccano durante le manifestazioni”. Così Fnac hadal commercio “Antifascista, il” (da) dopo le proteste di un sindacato di polizia francese, di molti politici e di diversi clienti della catena della grande distribuzione. “Comprendiamo che la commercializzazione di questopotrebbe aver offeso parte del nostro pubblico. Stiamo facendo il necessario per assicurarci che non sia più disponibile nelle prossime ore”, ha scritto Fnac in un post su Twitter. Antifascismo, ildae la ...

LA NAZIONE

... infatti, si rifiutava di indossare il velo islamico e non voleva le nozze combinatefamiglia,... Sarebbe stata lei, infatti, a elaborare il piano per occidere la figlia e organizzare la suae ...... racconta la storia di Peter, uno schiavo fuggiasco noto come "Whipped Peter" (Peter Frustato) per le foto delle cicatrici provocatebrutalità della schiavitù. Il film segue ladi Peter ... Due famiglie in fuga dalla Siria accolte in provincia dalla Caritas Missili sulle infrastrutture energetiche, il sindaco non esclude un’evacuazione parziale. Arrestati dai filorussi nel Donbass per "attività sovversive" due sacerdoti della Chiesa greco-cattolica ...Un boato tremendo che ha fatto sussultare le oltre 60 famiglie (e centinaia di residenti) del Villaggio Tassara di Bagnolo Mella: poco prima delle 14 una deflagrazione ha letteralmente fatto crollare ...