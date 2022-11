Francesca Fagnani confessa | “Ecco cosa pensa Enrico Mentana del mio lavoro a Belve” | rivelazione inedita

(Di martedì 29 novembre 2022)rivelasuo marito e collegaa proposito del suo programma di successo,. Un programma di grido, ma talvolta divisivo: è, talk show condotto da, durante il quale la padrona di casa stuzzica volti noti dello spettacolo con interviste ricche di confessioni inedite. Durante le puntate di, i telespettatori possono scoprire lati nascosti di grandi personaggi della tv: tra i partecipanti, ad esempio, ci sono stati Michele Bravi, Morgan, Alessandra Celentano, Giorgia Meloni e persino molti altri. Laè in grado di instaurare un rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, che le permette di ...

Trovare programmi in cui succede qualcosa di diverso è raro, ma non impossibile; Belve diè uno di quelli. Criticare in toto questo metodo giornalistico votato alla promozione fine ...Valeria Marini si è messa a nudo nell'intervista a Belve e ha confessato di aver abortito a 15 anni . La showgirl ha ricordato conun episodio della sua infanzia, spiegando di aver scoperto quando aveva solo 15 anni di essere rimasta incinta di un ragazzo molto più grande di lei con il quale aveva però una ..."Belve" restituisce al pubblico la dimensione animalesca e istintiva di chi spesso vive dietro una patina di intoccabilità o perfezione.Valeria Marini si è messa a nudo nell'intervista a Belve e ha confessato di aver abortito a 15 anni. La showgirl ha ricordato con Francesca Fagnani un episodio della sua ...