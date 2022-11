Frana Ischia | proseguono senza sosta ricerche dispersi

(Di martedì 29 novembre 2022), 29 nov. (Adnkronos) -ledei quattrodopo ladi Casamicciola Terme, a. Ieri, a 24 ore dal ritrovamento dei corpivita dei due fratellini, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Michele Monti di 15 anni. Adesso si cercano i corpi dei loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna. Gli altri duesono presumibilmente il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un'altra giovane donna. Le vittime accertate sono otto. Come ha riferito ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro di coordinamento. I feriti restano 5, di cui ...

La denuncia di Minzolini sulla'Le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin sono sconcertanti. Arrestare i sindaci Per quale reato Siamo di fronte ad una totale ignoranza delle ...La denuncia di Minzolini sullaMeteo Cronaca diretta: (Video) Ischia, nuova frana sull'Isola, case rischiano di crollare in mare; i dettagli Unasi è generata lungo i pendii scoscesi dell'Isola di Ischia. A poche ore dalla tragica c ...È un 15enne l'ottava vittima della frana di Ischia. Si continua a scavare giorno e notte nel fango a Casamicciola alla ricerca dei 4 dispersi.