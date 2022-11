Frana Ischia | la Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati

(Di martedì 29 novembre 2022) Ladisulle cause delladi, ma anchelanciati da Giuseppe Conte (omonimo dell’ex premier), l’ingegnere ed ex sindaco di Casamicciola, il comune travolto all’alba di sabato da un fiume di fango che ha provocato distruzione, vittime e decine di sfollati. L’ex sindaco di Casamicciola Conte il 22 novembre aveva avvertito le autorità che la popolazione era in pericolo L’ex primo cittadino ha riferito di avere inviato, 4 giorni prima della tragedia, dunque martedì 22 novembre, alcune pec alle autorità competenti (al prefetto di, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco Manfredi e alla Protezione Civile della Campania) per avvertirle che i residenti di ...

Non solo vigili del fuoco. Anche gli uomini della guardia costiera in queste ore stanno dando il loro contributo per fornire supporto alla popolazione di, dopo ladi sabato scorso che ha colpito il comune di Casamicciola provocando finora otto vittime accertate e quattro dispersi. Particolarmente importante l'attività di monitoraggio che ..., temporali in arrivo: bisogna andare ancora più veloci nelle operazioni di ricerca dei ... Le ricerche si concentrano nella zona di via Celario, la cosiddetta strada della morte dove laha ...La frana che si è abbattuta su Casamicciola, sull'isola di Ischia, accende nuovamente i riflettori sulla fragilità del territorio italiano. In Italia, infatti, circa l’8,7% delle… Leggi ...Riascolta Accompagna un malato a morire in Svizzera, Marco Cappato di nuovo indagato di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ...