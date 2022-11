Frana Ischia | corsa contro il tempo per trovare i quattro dispersi | chi sono La Procura indaga su allarmi inascoltati

Casamicciola, la denuncia (inascoltata) dell'ex sindaco: 'Inviate 23 pec per evacuare, l'ultima 4 giorni prima della, le prime telefonate choc al 112: 'C'è stata una grossa, non ...Leggi anche, recuperato il corpo del terzo fratellino: si continua a scavare, leghista pro condono: "Abusivismo non c'entra", ex sindaco Casamicciola: "Pericolo ...Ischia, 29 nov. (Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, a Ischia. Ieri, a 24 ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1a27dcd3-db2b-453-189c-e4d68b7b5dc ...