Frana di Ischia | ricerche dei dispersi anche in mare

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) . Oggi sull’Isola sono giunti il Prefetto e il Sindaco di Napoli Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, ha dichiarato all’Adnkronos che «Ledeiproseguono ventiquattro ore su ventiquattro perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di». «Lecontinuano dal punto in cui si è scatenata la colata fino alperché abbiamo i sommozzatori che stanno lavorando», prosegue De Acutis, «Voglio ancora parlare di ricercae non corpi, perché magari possono essere ancora in vita». Proseguono a Casamicciola Terme (NA) le operazioni dei #vigilidelfuoco per la ricerca dei ...