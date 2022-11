Frana Casamicciola | alberghi e palazzetti dello sport in caso di evacuazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParte della popolazione dipotrebbe essere ospitata, in via precauzionale, in struttureere di tutta l’isola di Ischia e neiindi ulteriore allerta. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso della conferenza stampa tenuto al termine del vertice presieduto oggi a. L’sarà prevista dal piano di emergenza di protezione civile che sarà adottato nelle prossime per quell’area rossa- ovvero quella a maggiore rischio- che sarà riperimetrata. Tutte procedure da concludere nel giro di pochi giorni: infatti a fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e per questo sarà necessario adottare ogni misura per mettere la ...