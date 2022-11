Frana a Ischia | ultime news Si cercano 4 dispersi | Procura indaga su vecchi allarmi LIVE

(Di martedì 29 novembre 2022) Si continua a scavare alla ricerca dei quattro. Il bilancio delle vittime è salito a otto. Oltre 200 gli sfollati. Una trentina le abitazioni coinvolte. L'ex ministro Costa a Sky TG24: "Non ci fu nessun condono". Ladi Napolisugliinascoltati lanciati dall'ex sindaco di Casamicciola: "Avevo mandato 23 pec, non ho avuto risposte". Dividono il governo le parole di Pichetto contro i sindaci. Oggi allerta arancione per il maltempo in Sicilia; gialla in Calabria

Non solo vigili del fuoco. Anche gli uomini della guardia costiera in queste ore stanno dando il loro contributo per fornire supporto alla popolazione di, dopo ladi sabato scorso che ha colpito il comune di Casamicciola provocando finora otto vittime accertate e quattro dispersi. Particolarmente importante l'attività di monitoraggio che ......che avvia un'indagine sulle presunte mancate demolizioni ad. Al via, secondo quanto si apprende, i primi accertamenti documentali mirati sull'abusivismo nel settore di colata della...