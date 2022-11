Ford Ranger Raptor - Debutta in Italia la variante sportiva da 291 CV

(Di martedì 29 novembre 2022) Laintroduce in Europa il, aprendo la strada al debutto della sesta generazione del modello nel Vecchio Continente,inclusa. Nel nostro paese il pick-up è già ordinabile a partire da 65.700 euro (Iva esclusa), mentre la gamma standard è stata inserita nel configuratore a partire da 35.000 euro (sempre Iva esclusa) nella solaa doppia cabina ed è attualmente in prevendita con la motorizzazione 2.0 biturbo diesel. 291 CV con sette modalità di guida. Ilrappresenta l'allestimento più sportivo ed estremo deled è stato sviluppato dal repartoPerformance. Il cuore della trasformazione è l'adozione in esclusiva del motore benzina V6 3.0 Ecoboost da 291 CV e 491 Nm (da 315 g/km di CO2), abbinato al cambio ...

