Fiumicino | terribile incidente tra auto e moto | morto centauro

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel quadrante di Isola Sacra, all’interno del Comune di, si è verificato un grave. Nel sinistro, sarebbero stati coinvolti unciclo e un’vettura, che irizzati che percorrevano via della Scafa in direzione dell’Aeroporto Leonardo da Vinci. La Polizia locale dista effettuando i primi rilevamenti, in cui sembrerebbe esserci almeno una persona grave: molto probabilmente ilcoinvolto nello scontro. su Il Corriere della Città.

