Fisco | consulenti lavoro | prorogare invio autodichiarazione aiuti di Stato

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Labitalia) - Concedere più tempo a contribuenti e imprese per l'telematico all'Agenzia delle Entrate dell'per glidiCovid-19, prevista dai commi 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge 41/2021 per i soggetti beneficiari deglirichiamati dall'art. 1 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021. E' la richiesta reiterata dal Consiglio nazionale dell'ordine deidela fronte delle criticità emerse nella gestione della compilazione del modello e delle segnalazioni ricevute dagli iscritti, che non consentono di poter rispettare la scadenza del termine di, prevista per domani, 30 novembre. Nonostante la semplificazione procedurale concessa ...