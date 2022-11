Finalmente la Fifa “scongela” le donne arbitro | Stephanie Frappart dirigerà Costa Rica-Germania 

(Di martedì 29 novembre 2022)lasi ricorda degli arbitri donna e al Mondiale arriva il momento di. Sarà lei a dirigere-Germania, il prossimo primo dicembre, coadiuvata da dueguardalinee: la brasiliana Neuza Back e la messicana Diaz Medina. Laaveva presentato come una rivoluzione l’avvento dellein Qatar, salvo poi oscurarle, trattandole come semplici ancelle. Finora, infatti, in Qatar lehanno fatto ricoperto soltanto il ruolo di quarto ufficiale, ma quello di protagoniste. Laè stata a guardare le spalle agli arbitri da bordo campo per tre partite, ricorda La Repubblica, eadesso sarà la prima donna ...

