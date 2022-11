Filippo Valsecchi al TFF con il corto ‘Km9’ | «La mia risposta alla paura dell’imprevisto»

(Di martedì 29 novembre 2022) Al Torino Film Festival 2022 c’è anche, al suo debutto dietro la macchina da presa e da sceneggiatore con il, in concorso, Km9. Un racconto breve ma intenso, girato nella Maremma laziale e con protagonisti due giovani alle prese con gli imprevisti della vita. «Devo ringraziare Davide Manca – ci dice– che si è occupato della fotografia e che ha fatto un lavoro pazzesco. Mi piace che ci sia tanta italianità in questo progetto. La Panda, la campagna… volevamo avere vibes in cui lo spettatore potesse ritrovarsi». Km9 inizia proprio con la fotografia di due ragazzi – Cloe e Edoardo – di ritorno all’alba da una festa in campagna. Sono a bordo di una panda e, ad un semaforo, incrociano gli sguardi di due poliziotti a bordo di una volante. È la prima scena pensata a scritta da ...

Filo Vals, nome d'arte di, debutta come regista e sceneggiatore con il corto "Km9", in concorso il 29 novembre, al Torino Film Festival. La storia, in sintesi, è ambientata negli anni '80. E' quella di due ... Filippo Valsecchi al TFF: "Due ragazzi e l'amore che svanisce in un istante. In Km 9 racconto le coincidenze del destino" Filippo Valsecchi, al suo debutto da regista e sceneggiatore, ci racconta il corto 'Km9' presentato al Torino Film Festival.