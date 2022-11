Ficarra e Picone | ' Il nostro nuovo film? Per Natale del 2023'

StatoQuotidiano.it

SORRENTO -dei record: vincono la Chiave d'oro del successo e il Biglietto d'oro con 'La stranezza' di Roberto Andò, film italiano di maggiore incasso nella stagione 2021 - 22, con oltre 5 ...Sono stati i recenti protagonisti dell'ottimo risultato al botteghino dietro a La Stranezza di Roberto Andò , ma a quanto pare Toni Servillo e il duohanno intenzione di replicare anche nel 2023. Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento , durante il panel di presentazione del listino di Medusa Film sono state annunciate ... Al cinema con Ficarra e Picone e l'Orchestra di Castelluccio Valmaggiore SORRENTO - Ficarra e Picone dei record: vincono la Chiave d’oro del successo e il Biglietto d’oro con “La stranezza” di Roberto Andò, film italiano di maggiore ..."Vedo tanto entusiasmo e voglia di tornare in sala. I cinema sono scomodi e per questo il pubblico non ci va più E' una stupidaggine, se un film è bello si vede anche stando appesi a un lampadario".