Fernandes fa il Ronaldo Portogallo | che rivincita - Sport - quotidiano net

Sconfitto l'Uruguay che eliminò i lusitani nell'ultimo mondiale, la doppietta dell'ex compagno allo United porta CR7 già agli ...Nel 1°tempo Diogo Costa in uscita bassa evita il peggio sull'ex Juve Bentancur (gran giocata), al 54' lusitani avanti: finisce in porta il cross di Brunosfiorato ma non toccato da. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Portogallo vola con una doppietta di Bruno Fernandes e vola agli ottavi di finale con una giornata di anticipo, l'Uruguay del terzino azzurro Mathias Olivera invece dovrà giocarsi ...