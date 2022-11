‘Fenrir’ | il cofanetto da collezione in uscita il 30 novembre

Leggi su funweek

(Di martedì 29 novembre 2022) Fenrir, l’attesa saga di Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi sulla storia di Gengis Kh?n, esce in uno splendidodacontenente i quattro volumi della serie per J-POP Manga. Il box di Fenrir sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 30. Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi interpretano in chiave fantasy la biografia più epica di sempre, seguendo il principe Temujin dai suoi primi passi tra le tribù rivali della steppa fino all’ascesa a re Gengis Kh?n, l’intrepido condottiero che è riuscito a unificare sotto il suo regno tutta l’Asia. XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche di ...