Fan riprende Adele con il filtro bellezza e l’artista sbotta | “Cosa hai fatto alla mia faccia?” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Un tripudio di complimenti e messaggi affettuosi sta travolgendodopo uno dei suoi show ‘Weekends with‘, presso il Colosseum del Caesars Palace, a Las Vegas. E no, il motivo non è la sua meravigliosa voce bensì un gesto di cui stanno parlando anche testate straniere come l’Independent. Cos’è accaduto? Durante l’esibizione,pluripremiata è scesa per un momento di condivisione con i fan. Una di loro le si è avvicinata per registrare insieme un, evidentemente da postare successivamente sui social. A quel puntosi è resa conto che la ragazza stava utilizzando un, uno di quelli che rendono la pelle più levigata e abbronzata. Quindi la cantante, sorpresa, ha esclamato: “Oh Dio, chehai ...