FA Cup | gli accoppiamenti del terzo turno

Leggi su 11contro11

(Di martedì 29 novembre 2022) La Emirates FA Cup, la competizione più antica e affascinante del mondo del calcio, si prepara a ripartire dopo il sorteggio, tenutosi nella giornata del 28 novembre, dal quale sono usciti gliper il. A questo punto della competizione, entrano in gioco sia le squadre che militano in Championship, che quelle della Premier League, per cui il gioco comincia a farsi davvero duro. A queste si aggiungono i club delle serie inferiori usciti vincitori dal round precedente, per un totale di 64 partecipanti e 32 partite. Non mancano incroci di lusso tra le prime della classe e sfide che possono regalare sorprese. Pertanto, non indugiamo oltre e andiamo immediatamente a presentare i match in programma. FA Cup, gli impegni delper le squadre di Premier Iniziamo ...